2025-02-20 14:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، بشأن حملة شهادة الاعدادية للوقفين الشيعي والسني. وقال المجلس: "تعد شهادة الاعدادية للوقفين الشيعي والسني شهادة عامة وبالامكان منحهم عنوان وظيفي كاتب وبالدرجة الثامنة وتدرجاته وصولاً الى الدرجة الثالثة".

