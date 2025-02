مجلس القضاء الأعلى يوجه بتنفيذ قانون العفو لتحقيق أهدافه دون تجاوز القانون

2025-02-20 14:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه. وذكر بيان للمجلس تلقته (المدى) أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان". وأشار إلى أن "المجلس ناقش القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة […]

