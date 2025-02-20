البنك المركزي يطمئن المواطنين عبر "بغداد اليوم": لا تعليمات بمنع تسليم "الدولار"

2025-02-20 15:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفي مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، صدور تعليمات بمنع تسليم المواطنين أي مبلغ بالعملة الصعبة من المصارف.

وأكد المصدر، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الحديث عن إصدار تعليمات من البنك المركزي بمنع تسليم أي مبلغ بالعملة الصعبة، غير صحيحة"، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي شحة في العملة الصعبة وخاصة الدولار، وأن المواطنين يستلمون أموالهم بشكل طبيعي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عملية توديع المواطنين لأموالهم، سواء بالدولار أو العملة المحلية، مستمرة بشكل يومي في المصارف الحكومية وغيرها، ولا توجد أي مخاوف من حدوث شحة في خزين الدولار في المصارف العراقية خلال المرحلة المقبلة".

يأتي هذا النفي من البنك المركزي وسط انتشار شائعات حول فرض قيود على تسليم الدولار للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ويشهد السوق منذ فترة تذبذبًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما أثار مخاوف لدى المواطنين والتجار من إمكانية فرض قيود على المعاملات بالدولار.