الصناعة: مفاوضات مع وزارة النفط لتخصيص كميات من الغاز للمشاريع الصناعية

2025-02-20 15:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن ، اليوم الخميس، عن خططها لتطوير الصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فيما أكدت التوجه لإنشاء مجمع البتروكيمياويات لتطوير قطاع الصناعات البتروكيمياوية، وأشارت إلى أن هناك مفاوضات مع وزارة النفط لتخصيص كميات من الغاز للمشاريع الصناعية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة، ضحى الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، هي زيادة فرصة المساهمة للقطاع الخاص بالصناعة المحلية، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية التي عرضتها الوزارة طوال السنتين الماضيتين من خلال المؤتمرات التي أقامتها الوزارة وإعلان فرص الشراكة لعدد كبير من الصناعات بضمنها الصناعات الاستراتيجية والصناعات الاسمنتية والبتروكيمياوية والأسمدة والفوسفات".

وأضافت، أنه "تم خلال المؤتمرات التي أقامتها الوزارة ،عرض فرص الشراكة وتم توقيع عدد من عقود الشراكة مع شركات عالمية وشركات محلية من القطاع الخاص لزيادة فرصة مساهمة القطاع الخاص بالصناعة المحلية".

وفي ما يخص قطاع الصناعات البتروكيمياوية، أشارت الجبوري، إلى أنه "تم إعلان فرصة استثمارية لتطوير قطاع الصناعات البتروكيمياوية في وزارة الصناعة والمعادن وحاليا لدى الوزارة عرض مقدم من الشركات لإنشاء مجمع البتروكيمياويات قيد الدراسة وبعدها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات وسيتم الإعلان عنها".

وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، أوضحت الجبوري، أن "أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية هو الغاز كون أي مشروع صناعي يحتاج الى غاز ، وهذا يحتاج الى تخصيص من وزارة النفط أي تخصيص كمية من الغاز يحدد الى هذا المشروع ويتم تزويده لهذا الغرض بالعمل لهذه المشاريع الخاصة بالصناعة" ،منوهة بأن "وزارة الصناعة في طور المفاوضات مع وزارة النفط حيث سيتم تخصيص كميات من الغاز للمشاريع الصناعية".