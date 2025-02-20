الصحة تطمئن المواطنين بشأن الحمى القلاعية وتصدر توصيات لمربي المواشي

2025-02-20 15:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

طمأنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، المواطنين بشأن الحمى القلاعية، فيما أصدرت توصيات لمربي المواشي.

وقال مدير دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحمى القلاعية مرض يصيب الحيوانات، حيث يتمثل بظهور حمى وفقدان الشهية، يعقبها ظهور بثور في اللسان والأنف وبين الأظلاف، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى نفوق الحيوانات"، مبينا أن "هذا المرض نادر جداً لدى الإنسان، حيث لم تُسجَّل سوى حالة أو حالتين في بريطانيا سابقاً، وعادة ما تكون الإصابة البشرية خفيفة".

وأضاف أن "وزارة الصحة تهيب بمربي المواشي والعاملين في حقول تربية الحيوانات بضرورة تجنب التماس المباشر مع الحيوانات، سواء كانت مريضة أو غير مريضة، إلا بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما في ذلك ارتداء المعدات الوقائية الكافية".

وطمأن المواطنين بأن "الحمى القلاعية لا تشكل خطراً على الإنسان"، لافتا الى أنه "لا خوف من تناول اللحوم المطهية أو منتجات الألبان المعالجة حرارياً".

وأشاد عبد الأمير "بجهود الدوائر البيطرية التابعة لوزارة الزراعة في تطويق واحتواء المرض ومنع انتقاله بين الحيوانات والمواشي"، داعياً إلى "مواصلة هذه الجهود وتكثيف الحملات والإجراءات للقضاء على المرض".