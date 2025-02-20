2025-02-20 15:55:01 - المصدر: واع

نينوى - واع- محمد حداد

أطلق محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل والسفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إنان ،اليوم الخميس، حملة تشجير كبرى تحت شعار "نَفَسٌ للمستقبل" تهدف إلى زراعة 250 ألف شجرة مقدمة من الحكومة التركية.

وقال الدخيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار التعاون البيئي بين العراق وتركيا، تم إطلاق حملة تشجير كبرى تحت شعار "نَفَسٌ للمستقبل" تهدف إلى زراعة 250 ألف شجرة مقدمة من الحكومة التركية بحضور النائب لقمان الرشيدي والقنصل التركي في الموصل، سرهاد فارلي".

وأضاف الدخيل، أن "حملة التشجير ركزت على زراعة الأشجار في المتنزهات والمناطق العامة ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر والتغيرات المناخية التي تهدد البيئة".

وأكد أن "المبادرة التركية تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نينوى"، معرباً عن "شكره وتقديره للجمهورية التركية متمثلة بالسفير والقنصل التركي على هذه المبادرة القيمة".

من جانبه، أشار السفير التركي إلى "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا البيئية"، مؤكداً أن "هذه المبادرات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".