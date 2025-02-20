لمنع أي تسرب.. المباشرة باستبدال أجزاء من أنبوب نقل الغاز إلى كركوك

2025-02-20 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الخميس، بمباشرة الطواقم الفنية والهندسيةباستبدال أجزاء من خط نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل في محافظة صلاح الدين، باتجاهمقر الشركة في كركوك، لمنع أي تسرب غازي مجدداً.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات الشركة ولضمان ديمومة ضخ الغاز الطبيعي إلىمنشآتها باشرت باستبدال المقاطع المتآكلة من الأنبوب بسبب الاستخدام وتقادم شبكةالأنابيب الناقلة".

وأضافأن "هذه الأعمال تأتي للحد من خطر التسرب وإيقاف الضخ وما يترتب عليه من كلفوهدر للغاز وللحفاظ على بيئة عمل آمنة وخالية من التلوث البيئي".

وتابعالمصدر أن "عملية الاستبدال هدفها أيضاً تطوير البنى التحتية وتحديث شبكةالأنابيب الناقلة للحيلولة دون حصول تسرب غازي كما حصل قبل أسبوع وتم معالجة الأضرارومعاودة ضخ الغاز في حينها".

وكانمصدر مسؤول في دائرة بيئة صلاح الدين قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم الأربعاء 12 منالشهر الجاري، بانفجار في أحد أنابيب نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل النفطي، ماأدى إلى انتشار رائحة الغاز في مناطق واسعة من المحافظة.

وبين أن "الرائحة التي انتشرت في قضائي الدوروسامراء ووصلت إلى مناطق واسعة بمحافظة صلاح الدين، سببها حدوث تسرب للغاز من أحدخطوط نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل إلى شركة غاز الشمال على طريق كركوك -تكريت".

وأضافالمصدر أن "انفجار الأنبوب المخصص لنقل الغاز ناتج عن تقادمه"، مشيراًإلى أن "طواقم فنية تعمل على إعادة السيطرة على الغاز بقطعه من مصدره وثممعالجة التآكل الحاصل في الأنبوب لغرض إعادة ضخ الغاز فيه من حقل عجيل اتجاهشركة غاز الشمال".

وكانمصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم الجمعة 14 شباط/فبراير الجاري، عن استئناف الضخ في حقل عجيل النفطي، بعد توقف استمر يومين نتيجةانفجار وقع في أحد أنابيب نقل الغاز بسبب تقادمه.