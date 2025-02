مكتب الصدر يحث الجميع على تحديث السجل الانتخابي وسط تحركات واسعة في الرصافة

2025-02-20 16:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد دعا مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، اليوم الخميس، الجميع إلى التوجه للمراكز لتحديث السجل الانتخابي. وقال مكتب الرصافة الانتخابي التابع لمفوضية الانتخابات علي غانم، إن "وفداً من مكتب السيد الشهيد الصدر برئاسة إبراهيم الجابري، زار اليوم أحد مراكز تسجيل الناخبين في الرصافة لتحديث البيانات". وثمن غانم "زيارة الوفد وحثه المواطنين على تحديث […]

