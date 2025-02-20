مقاطعو السليمانية يعلنون التصعيد الأحد المقبل: لا تراجع حتى تحقيق المطالب

2025-02-20 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المعلمون والموظفون المحتجون في إقليم كوردستان، يوم الخميس،عن تمسكهم بقرار مقاطعة الدوام، مؤكدين أن المقاطعة قرار مستقل لن يتم التراجع عنهتحت أي ضغوط، مشيرين إلى تنظيم فعاليات احتجاجية واسعة يوم الأحد المقبل في مختلف المدنوالمناطق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام فرعي مصرفي الرشيد والرافدين في السليمانية،حيث سلط المحتجون الضوء على الأزمة المالية التي يعانون منها منذ سنوات بسبب تأخر وعدمانتظام صرف رواتبهم.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، أكد ممثل المحتجين،هاوري أحمد، أن أزمة الرواتب في الإقليم مستمرة منذ سنوات، حيث يعاني الموظفون والمعلمونمن تأخر الصرف، إضافة إلى إيقاف أي زيادات منذ عام 2016، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ موقفأكثر حدة عبر الإضراب وإغلاق المدارس في مناطق السليمانية، وإدارة كرميان، وإدارة رابرين،ومحافظة حلبجة، وقضاء كويه التابع لمحافظة أربيل.

وأشار المحتجون إلى مرور عام كامل على الحكم التاريخي الصادر عن المحكمةالاتحادية العليا بشأن تحويل رواتب الموظفين في الإقليم إلى نظام الدفع المباشر، مؤكدينأن هذا القرار لم يُنفذ بسبب الفساد وانعدام الشفافية، ما أدى إلى استمرار احتجاز رواتبشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي في المصارف الحكومية العراقية دون توزيعها.

وأوضح أحمد، أن المعضلة الأساسية تكمن في عدم تنفيذ قرار توطين الرواتبداخل المصارف الحكومية العراقية، مشدداً على أن هذا التأخير لم يحل المشكلة فحسب، بلزاد من تعقيدها.

كما أكد المحتجون أنهم فقدوا الثقة بالنظام المالي الحالي، رافضين فتحأي حسابات مصرفية جديدة، ومطالبين بأن تتم معاملتهم أسوة بموظفي العراق، بحيث يتم تحويلرواتبهم مباشرة من وزارة المالية العراقية إلى حساباتهم دون وسيط.

إلى جانب ذلك، طالب المحتجون بأن تبدأ المصارف الحكومية العراقية، عبرفروعها في السليمانية، بصرف رواتبهم فورًا كخطوة أولى نحو حل الأزمة. كما وجهوا رسالةإلى مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني، طالبوهم فيها بالتحرك الفوري لتنفيذ قرار المحكمةالاتحادية وعدم المماطلة في حقوق الموظفين.

وفي ختام بيانهم، شدد المعلمون والموظفون المحتجون على أن قرار المقاطعةنهائي وغير قابل للمساومة، مؤكدين أن أي ضغوط أو وعود غير مضمونة لن تدفعهم إلى التراجع.كما أعلنوا عن تحركات احتجاجية أوسع نطاقًا يوم الأحد المقبل، تشمل جميع المدن والمناطق،بهدف تصعيد الضغط حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

ويشهد إقليم كوردستان منذ سنوات أزمة مالية خانقة بسبب عدم انتظام صرفرواتب الموظفين والمعلمين، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والمطالبات بتطبيق قرار المحكمةالاتحادية العليا القاضي بتوطين الرواتب وصرفها عبر المصارف الحكومية العراقية.