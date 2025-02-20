إنريكي: المسار الطويل والصعب جعلنا أفضل في دوري الأبطال

2025-02-20 17:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أشاد المدير الفني لباريس سان جيرمان لويس إنريكي، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بلاعبيه بعد التأهل لدور ال 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 10-0 على بريست في مجموع مباراتي الملحق.

وقال إنريكي في تصريحات أبرزتها شبكة GFFN الفرنسية: "بإمكانكم الاستفسار من مدربي الفرق المنافسة التي ستواجهنا عن رأيهم في بي إس جي".

وأضاف: "مشوارنا في مرحلة الدوري ظلمنا كثيرا، كنا نستحق الحصول على 5 نقاط إضافية كانت كفيلة بتأهلنا مباشرة دون خوض مرحلة الملحق".

وبين: "ولكن كان علينا اتخاذ المسار الطويل والصعب، وهو ما جعلنا أفضل وجاهزين بشكل أفضل للأدوار الإقصائية".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك أصعب من مواجهة بايرن ميونخ وآرسنال ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وآيندهوفن دفعة واحدة في مرحلة الدوري".

وواصل إنريكي:"أشك أن فريقا في تاريخ دوري أبطال أوروبا فعل ما حققناه بأن يسجل 7 لاعبين مختلفين في مباراة واحدة".

وأشار: "لقد سجل 7 لاعبين مختلفين في شباك بريست، ما يعني أن الفريق بالكامل قد سجل تقريبا، فهو أمر يلخص شخصيتنا، فإذا كان لاعبا واحدا تصرف بأنانية لسجلنا أهدافا أقل".

واستطرد: "يعجبني ذلك كثيرا، لأنه سيجعلنا بحالة أفضل وأقوى استعدادا للمراحل القادمة في دوري الأبطال".

وانتقل لويس إنريكي للإشادة بالجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا المنضم في يناير/كانون الثاني الماضي من نابولي، قائلا: "إنه لاعب مميز بلا شك، ولكنه يحتاج لوقت للاندماج مع اللاعبين والجهاز الفني، لأنه من الصعب عادة في فترة الانتقالات الشتوية أن تجد لاعبا يصنع الفارق".

وأختتم إنريكي: "لكن أن تجد مهاجما يركض 80 مترا للخلف التزاما بواجباته الدفاعية والفريق متقدم بنتيجة 7-0 فهذه هي الشخصية التي أريدها من مهاجمي باريس سان جيرمان".





المصدر: وكالات