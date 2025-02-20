وزير الكهرباء يؤكد تقديم خطة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال العام الحالي

2025-02-20 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، تقديم خطة تلتزم بها الوزارة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال العام 2025، فيما أشار رئيس اللجنة عطوان العطواني إلى أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس اللجنة المالية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت، اليوم الخميس، وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة".وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث خطط الوزارة المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات وتعظيم الإيرادات المالية، إضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، بما في ذلك تزايد الضياعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلًا عن التداعيات الناتجة عن إيقاف استيراد الغاز الإيراني وانعكاساته الخطيرة على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية".وأشار البيان إلى، أن "الاجتماع تناول أيضًا ملف تثبيت عقود 315، حيث تم الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة لحسم هذا الملف بما يضمن حقوق العاملين".واستعرض وزير الكهرباء- بحسب البيان- خلال الاجتماع خطط وزارته بشأن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، إضافة إلى المشاريع التي هي قيد الإحالة، لا سيما في مجال التحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية".كما أشار إلى، أن "الإيرادات المالية المتحققة خلال العام الماضي"، مؤكدًا، أن "الوزارة قدمت خطة التزمت بها أمام الحكومة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال عام 2025".وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة المالية- بحسب البيان- أننا "نؤكد أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض رسوم جديدة على المواطنين، بل تحقيق الإيرادات المخطط لها"، مشددًا على، أن "الإيرادات التي تحققها الوزارة لا تتناسب مع حجم الإنفاق على هذا القطاع، ما يستوجب تقديرات دقيقة".وأوضح، أن "أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتعلق بارتفاع نسب الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية"، داعيًا إلى ضرورة أن "تواكب خطط الوزارة النمو السكاني"، مشيدًا بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي.كما أشار إلى، أن "رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وإدارته يعد ملفًا مركزيًا، ولا يحق للمحافظين التدخل فيه، خاصة في ما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية"وأشار إلى، أن "أي توقف مفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، ما يعني أن العقوبات المفروضة تؤثر على العراق أكثر من إيران نظرًا لتأثر المنظومة الكهربائية بشكل مباشر".