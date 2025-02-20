عبد الله يبحث مع مسؤولة في الخارجية الأمريكية مستجدات تطورات المنطقة

2025-02-20 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله مع مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية في المنطقة.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد التقى في واشنطن فيكتوريا تايلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، وجرى- خلال اللقاء- بحث عدد من القضايا والملفات ومنها العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة وإتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين".وأضاف، أن "الجانبين استعرضا مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة والسبل الكفيلة لتعزيز الاستقرار".