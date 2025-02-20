سوريا ترفع رسوم الفيزا للعراقيين إلى 250 دولارا ودخول لمرة واحدة فقط

2025-02-20 17:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، رفع رسوم الفيزا للعراقيين إلى 250 دولارا ودخول لمرة واحدة فقط.

وذكرت وثيقة عن وزارة الداخلية السورية اطلعت عليها "بغداد اليوم" أن "الإدارة السورية، حددت رسوم جديدة لسمات الدخول الى أراضيها بشكل عام".

وبحسب الوثيقة فإن رسوم فيزا الدخول للزوار العراقيين ارتفعت من 50 دولارا إلى 250 دولارا مع إقامة لمدة 3 اشهر ولكن دخول لمرة واحدة غير متعددة.







