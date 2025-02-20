وزير النقل يناقش مع الخطوط الجوية العراقية "رفع الحظر الأوروبي"

2025-02-20 17:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

‏اكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، على جدية وزارة النقل في حصول الناقل الوطني على شهادة (IOSA) الدولية وشهادة مشغل البلد الثالث TCO لرفع الحظر الأوروبي عن الشركة، جاء ذلك خلال اجتماع حضور به مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم عاجل ومدراء الأقسام والشعب المعنية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ترأس اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع مستشاري الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA بحضور مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم عاجل ومدراء الأقسام والشعب المعنية، لبحث ومتابعة مستجدات تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من قبل الشركة للحصول على شهادة (IOSA) الدولية ورفع الحظر الأوروبي عنها".

واضاف، أن "الاجتماع تضمن تسليط الضوء على ما أنجزته الخطوط الجوية العراقية من الخطوات التصحيحية والتطويرية، كما وتم التأكيد على مواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA للوصول الى الأهداف المطلوبة".

وأشار البيان الى، "تأكيد السعداوي على جدية وزارة النقل في حصول الناقل الوطني على شهادة (IOSA) الدولية وشهادة مشغل البلد الثالث TCO لكونها عامل مهم في رفع مستوى أداء السلامة في الشركة والتمهيد لعودة عضويتها مجدداً في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ، إضافة الى ما ستحققه هذه الخطوة من مردودات إيجابية على الجوانب الفنية والتجارية للناقل الوطني".