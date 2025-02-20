محافظ بغداد: تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل تقديرا لمراسم تشييع السيد الشهيد نصر الله

2025-02-20 17:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل؛ إكراما وتقديرا لمراسم تشييع السيد الشهيد حسن نصر الله.وقالت المحافظة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادًا إلى قرار مجلس محافظة بغداد، وجه محافظ بغداد عبدالمطلب العلوي بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها".وأضاف، أن "تعطيل الدوام يأتي إكرامًا وتقديرًا لمراسم تشييع سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، وكون هذه المناسبة العظيمة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".