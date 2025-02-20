"عشرات الشركات الكبيرة".. انطلاق فعاليات معرض أربيل الدولي للسيارات (صور)

2025-02-20 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في أربيل، عاصمة إقليمكوردستان، يوم الخميس، فعاليات معرض أربيل الدولي للسيارات في نسخته العاشرة،ليستمر على مدار أربعة أيام، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية.

ويشارك في المعرض 12 من كبرى الشركات العالميةللسيارات، والتي تعرض 19 علامة تجارية مختلفة، مما يعكس التطورات الحديثة في عالمالسيارات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، وخاصة السيارات الكهربائية والاستدامةالبيئية.

كما يضم المعرض 160 شركة متخصصة في قطع الغياروإكسسوارات السيارات، من بينها 40 شركة محلية و120 شركة أجنبية، مما يوفر منصةمهمة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات التجارية بين الشركات والمستثمرين في هذاالقطاع.

وقال مدير تسويق إحدى الشركات المشاركة فيالمعرض، أحمد خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه النسخة من المعرض تتميز بحضورقوي من الشركات العالمية والمحلية، إضافة إلى تقديم أحدث الابتكارات في عالمالسيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية والتقنيات الذكية".

فيما أكد أكرم، وهو ممثل إحدى الشركاتالعالمية، لوكالة شفق نيوز، أن "المعرض يمثل فرصة هامة لعرض أحدثالطرازات"، مشيرا إلى أن شركته "تقدم في هذه النسخة نموذجًا جديدًالسيارة كهربائية بالكامل بتقنيات متطورة".

من جهته، أشار، محمود، وهو أحد زوار المعرض،إلى أن "المعرض يعد فرصة رائعة لمحبي السيارات لمشاهدة أحدث الإصدارات عنقرب".

وتابع: "أنا من عشاق السيارات، وأتيتاليوم لرؤية أحدث الموديلات والمعرض رائع والتنظيم ممتاز".

فعاليات مميزة وعروض حصرية

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن المعرض يتضمنالعديد من الأنشطة، مثل، عروض السيارات الرياضية، وورش عمل متخصصة في مستقبل صناعةالسيارات، بالإضافة إلى عروض خاصة وخصومات على قطع الغيار والإكسسوارات.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستقطب المعرض آلافالزوار خلال أيامه الأربعة، حيث يعكس تزايد الاهتمام بقطاع السيارات، سواء من قبلالشركات المصنعة أو من قبل المستهلكين والمهتمين بالسيارات الحديثة والتكنولوجياالمتطورة.

ويستمر المعرض حتى مساء اليوم الرابع، معتوقعات بمزيد من الإقبال والصفقات التجارية المهمة في قطاع السيارات.