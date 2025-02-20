محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل بالتزامن مع تشييع نصرالله

2025-02-20 18:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي مطلعالأسبوع المقبل بالتزامن مع مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

وذكرقسم الإعلام في محافظة بغداد ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العلوي أعلن عن تعطيل الدوامالرسمي ليوم الأحد المقبل في ديوان المحافظة والدوائر التابعة للمحافظة، استناداًإلى قرار مجلس محافظة بغداد.

وبينأن التعطيل يأتي "إكراماً وتقديراً لمراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله، وكونهذه المناسبة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبياً مع الحدث، وهو مايستدعي تسهيل حركة المواطنين. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".