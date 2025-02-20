2025-02-20 18:36:04 - المصدر: ايشان

قالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن العراق حقق نجاحاً كبيراً في مشروع إنتاج الطحين الصفر، مشيرةً إلى أن البلاد تمكنت من الاكتفاء الذاتي بالقمح خلال السنتين الماضيتين. وقال مدير شركة تجارة الحبوب، حيدر نوري في تصريحات صحفية، تابعتها منصة “إيشان”، إن “العراق لديه علاقة عمل طويلة الأمد مع مجلس القمح الأميركي تمتد لعشرات السنين، […]

ظهرت المقالة وزارة التجارة: العراق حقق نجاحاً كبيراً في مشروع إنتاج الطحين الصفر أولاً على ايشان.



