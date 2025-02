2025-02-20 18:54:05 - المصدر: جمار

فقدت بصري بشكل كامل، وبهذا بات ذهابي إلى المدرسة بمفردي أمراً مستحيلاً، حدث ذلك في العطلة الصيفية لعام 2014، بينما كان العالم منشغل بالإحداث السياسية.. عن تجربة فقدان البصر والدراسة بالكارتونة..

