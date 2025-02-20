2025-02-20 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البيطرة، إحدى دوائر وزارة الزراعة العراقية، يومالخميس، تكثيف جهودها وإجراءاتها الاحترازية وتوزيع الأدوية والعلاجات البيطرية للحدمن انتشار مرض الحمى القلاعية وتحديداً في مناطق البؤر المرضية.

وقال مدير عام الدائرة، ثامر الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه"تم توجيه الأطباء البيطريين في مقر الدائرة والمستشفيات والمستوصفات البيطريةكافة بمتابعة حالات الإصابات وتجهيز المربين بالأدوية والعلاجات البيطرية لتخفيف العبئعلى المربين مع الاستمرار بعمليات الرصد والتحري عن إصابات الحمى القلاعية والابلاغالفوري عن أي حالة مشتبه بها أو حالة اصابة في المحافظات كافة وتحديدا في مناطق الفضيلية،وجرف النداف وحي الوحدة والنهروان في بغداد".

وأضاف، "فضلا عن الاستمرار بمنع حركة الحيوانات من والى البؤر المرضيةوالجوبات ولمدة 14 يوماً مع استمرار حركة الحيوانات لباقي المحافظات التي لم تسجل إصابات،والتأكيد على أن تكون ممنوحة شهادة صحية بيطرية من المستوصفات البيطرية في تلك المحافظة".

وتابع؛ "وكذلك الاستمرار بإقامة ندوات توعوية وورش عمل تثقيفية بالتنسيقمع دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي لتوعية المربين حول كيفية التعامل مع المرض وحمايةحيواناتهم من الإصابة والتعاون مع الفرق البيطرية في الحد من انتشار المرض".

ويشهد العراق تفشياً واسعاً لمرض الحمى القلاعية، ما أدى إلى نفوق أكثرمن مليون ونصف المليون رأس ماشية خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا للطبيب البيطريإياد أبو الجير.

ويعزو الخبراء تزايد انتشار المرض إلى تراجع برامج التطعيم في الحكوماتالمتعاقبة، حيث ألغت حكومة الكاظمي اللقاحات لمدة ثلاث سنوات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

ورغم محاولات الحكومة الحالية للسيطرة على المرض، إلا أن اللقاحات المستخدمةقديمة وغير محدثة.

وسجلت وزارة الزراعة العراقية إصابات في عدة محافظات، مما دفع السلطاتالمحلية إلى فرض قيود على حركة المواشي، وتعزيز إجراءات الوقاية، وحملات التعقيم، وسطتأكيدات رسمية بأن المرض لا ينتقل إلى الإنسان.

وتؤكد لجنة الزراعة والاهوار النيابية نفوق 700 جاموس خلال 5 أيام بسببالحمى القلاعية، واصفة الامر بـ المؤامرة على ثروة العراق الحيوانية.

ومع استمرار تفشي الفيروس، يواجه مربو الجاموس مشكلة التخلص من المواشيالنافقة، حيث يلجأ بعضهم إلى رمي الجثث على الطرقات العامة، مما يزيد من خطر انتشارالعدوى، بينما تقوم فرق البلدية والبيطرة بجمع هذه الجثث وإتلافها، إلا أن تأخر عملياتالإزالة يجعل المنطقة مهددة بانتشار الأوبئة والأمراض.