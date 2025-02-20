الأنواء العراقية تحذر الطائرات.. الأسبوع المقبل يسجل أقسى انخفاض بدرجات الحرارة

2025-02-20 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت هيئة الأنواء الجوية والرصدالزلزالي العراقية، يوم الخميس، الطائرات من سحب ركامية رعدية خلال الساعتينالمقبلتين، فيما بينت أن موجة برد وزخات ومطر وثلوج، ستشهدها البلاد الأسبوعالمقبل، يصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة، هي الأشد خلال هذا الشتاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز"نحذر الطائرات من تواجد سحب ركامية رعدية في المسار المؤشر على الخارطة(المرفقة أدناه) خلال الساعتين المقبلتين".

وفيما يخص الطقس، أضافت الهيئة، أن"البلاد تتعرض لحالة جوية ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية قطبية المنشأ، شديدةالبرودة في الطبقات العليا من الجو، تسبب هطول زخات أمطار متفرقة وثلوج على قممالجبال تطال بعض المناطق المنخفضة في بعض المدن، يصحبها انخفاض حاد بدرجات الحرارةالسطحية هو الأشد خلال موسم الشتاء الحالي، ليصل الى درجات متدنية خصوصا خلالساعات الصباح والليل وفرص عالية لتشكل الصقيع والانجماد الارضي".

وتابعت أن "بداية تأثير الكتلة الباردةسيكون اعتباراً من يوم السبت المقبل، من جهة الشمال والشمال الغربي للبلاد ويبدأمعها انخفاض درجات الحرارة التدريجي لتندفع تأثيرات الكتلة الباردة بعدها نحو باقيمدن البلاد تدريجياً، وتستمر بالتأثير لغاية منتصف الأسبوع التالي حيث تبلغ ذروةتأثيرها للأيام الإثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة".

وبينت أن "الطقس سيكون غائم جزئي مع فتراتمن الصحو للفترة من يوم السبت لغاية مساء يوم الإثنين، وهطول متوقع لزخات خفيفة منالأمطار".