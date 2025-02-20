بأمر وزاري.. إعفاء معاون مدير صحة كركوك من منصبه

2025-02-20 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، بإعفاء معاون مدير عامدائرة صحة كركوك من منصبه، بأمر وزاري.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أصدر أمراًوزارياً بإعفاء معاون مدير صحة كركوك الصيدلاني الاختصاص زياد خلف مديد، من منصبهدون تسمية بديلاً له".

وفيالسياق، أشارت النائبة عن محافظة كركوك، ساهرة عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إلى أن "معاون مدير دائرة الصحة الدكتور زياد خلف الجبوري الذي عُرفبإخلاصه وخدمته للناس أُقيل بقرارٍ لم يكن بدافع المصلحة العامة بل لإرضاء جهاتٍتسعى لإقصاء العرب وتهميش دورهم".

وأضافت"ما يجري ليس مجرد تغيير إداري بل استمرار لنهج يستهدف العرب في مدينتهم حيثيُحارب كل صوت نزيه يسعى لخدمة الجميع بعدل وإنصاف، يبدو أن السياسة تتغلب علىالنزاهة وخدمة المواطن وأن العربي سيبقى محارباً حتى في أرضه، لننترك الشرفاء وحدهم".