نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة خطية من ترامب

2025-02-20 19:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تلقى رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك رداً على رسالة سابقة وجهها له بارزاني.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، تلقته "بغداد اليوم"، ان ترامب شكر في رسالته بارزاني "على رسالته"، مؤكداً على "العمل والتعاون المشترك وتعزيز القيم المشتركة مع إقليم كردستان".

وفي ختام الرسالة، وفقاً للبيان أعرب الرئيس الأمريكي عن "أمله بالنجاح لرئيس إقليم كردستان".