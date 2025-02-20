2025-02-20 19:09:04 - المصدر: ايشان

أكدت عضو لجنة الزراعة النيابية النائب زوزان كوجر، ضرورة تعويض المتضررين من مربّي المواشي بسبب “الحمى القلاعية”، فيما دعت إلى حرق “الحيوانات الميتة، وأعلافها”، ومن ثم دفنها، بطريقة لا تضر بالبيئة. وقالت كوجر في حديث لـ “إيشان”: “طالبنا بأن يكون هناك جهود كثيفة للسيطرة على المرض، والحد من انتشاره بتشكيل لجان في كل محافظة، وتكون […]

ظهرت المقالة الزراعة النيابية تطالب بإحراق المواشي النافقة وتعويض أصحابها أولاً على ايشان.



