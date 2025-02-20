"الصقور" تعبر الحدود مرتين في دوري نجوم العراق

2025-02-20 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق القوة الجوية على ضيفه فريق الحدود، مساء اليوم الخميس، ضمنمنافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الشعب الدولي، وانتهت لصالح"الصقور" بنتيجة 2-0.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجويةهدفه الأول في الدقيقة 53 عن طريق قائد الفريق سعد عبد الأمير‏، وسجل القوة الجويةهدفه الثاني عن طريق البديل محمد جواد في الدقيقة 85.

وبهذهالنتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 37 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الحدود عندالنقطة 13 بالمركز 19.