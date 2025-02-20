2025-02-20 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أنهى منتخب شباب العراق لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، وحدته التدريبية علىأحد ملاعب التدريب في مدينة شينزين في الصين، وذلك ضمن تحضيراته لمباراة أستراليابعد غد السبت ضمن الدور ربع النهائي لبطولة آسيا دون 20 عاماً.

وذكرالاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدرب منتخب الشبابعماد محمد، تحدث مع اللاعبين قبل بداية الوحدة التدريبية، وحثّهم على ضرورةالاستفادة من الإيجابيات التي حصلت للمنتخب في دور المجموعات، ومعالجة بعض الأخطاءالتي حدثت أيضاً، لكون مواجهة أستراليا لا تتحمل الخطأ، وستكون حاسمة لخطف بطاقةالتأهل إلى كأس العالم.

وسيواجهمنتخب شباب العراق نظيره الأسترالي بعد غدٍ السبت في المباراة التي ستقام على ملعبمركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانيةوالنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وتتأهلالمنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأسالعالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.