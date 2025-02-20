رئيس الوزراء: أهمية الإعمار في الكاظمية المقدسة كونها تمثل وجهة دينية وسياحية

2025-02-20 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية الإعمار في مدينة الكاظمية المقدسة كونها تمثل وجهة دينية وسياحية لملايين الزائرين سنويًا‬.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعًا خاصًا لمتابعة واستعراض سير تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطوير مدينة الكاظمية"، مبينًا، أنه "جرى عرض الأعمال الخدمية المتحققة والبُنى التحتية التي يتم تنفيذها، وقد اشتملت على المباشرة في 38 مبنىً مدرسيًا، وتأهيل العشرات من المدارس الأخرى".وأضاف، أن "الاجتماع شهد متابعة خطط الإعمار والتأهيل للمواقع المشمولة، بجانب البحث في نقل مقار الدوائر الحكومية إلى خارج المدينة، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن استعراض ما تم إنجازه في مجال تهيئة المساحات المخصصة للأغراض الخدمية، وتطوير المتنزهات، ومتابعة نسب تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والمناطق الترفيهية والمجسّرات، التي وصلت مراحل متقدمة في الإنجاز".وذكر، أن "الاجتماع بحث الإجراءات المتخذة لفتح المنطقة العسكرية في الشعبة الخامسة، حسب قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الأمر".وشدد رئيس الوزراء، "على أهمية الإعمار في مدينة الكاظمية، كونها تمثل وجهة دينية وسياحية لملايين الزائرين سنوياً"، مشيرا إلى، أنها "تحتاج إلى رؤية مختلفة في العمل وجهود مضاعفة".وأكد، أن "إعمار الكاظمية يندرج ضمن أولويات الحكومة الخاصة بالجانب الخدمي والتطويري لمدينة بغداد، التي عملت على تنفيذها بشكل متوازن في مراكز المدن وأطرافها".