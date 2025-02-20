رئيس الوزراء: أهمية الإعمار في الكاظمية المقدسة كونها تمثل وجهة دينية وسياحية
2025-02-20 19:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية الإعمار في مدينة الكاظمية المقدسة كونها تمثل وجهة دينية وسياحية لملايين الزائرين سنويًا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعًا خاصًا لمتابعة واستعراض سير تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطوير مدينة الكاظمية"، مبينًا، أنه "جرى عرض الأعمال الخدمية المتحققة والبُنى التحتية التي يتم تنفيذها، وقد اشتملت على المباشرة في 38 مبنىً مدرسيًا، وتأهيل العشرات من المدارس الأخرى".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد متابعة خطط الإعمار والتأهيل للمواقع المشمولة، بجانب البحث في نقل مقار الدوائر الحكومية إلى خارج المدينة، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن استعراض ما تم إنجازه في مجال تهيئة المساحات المخصصة للأغراض الخدمية، وتطوير المتنزهات، ومتابعة نسب تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والمناطق الترفيهية والمجسّرات، التي وصلت مراحل متقدمة في الإنجاز".
وذكر، أن "الاجتماع بحث الإجراءات المتخذة لفتح المنطقة العسكرية في الشعبة الخامسة، حسب قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الأمر".
وشدد رئيس الوزراء، "على أهمية الإعمار في مدينة الكاظمية، كونها تمثل وجهة دينية وسياحية لملايين الزائرين سنوياً"، مشيرا إلى، أنها "تحتاج إلى رؤية مختلفة في العمل وجهود مضاعفة".
وأكد، أن "إعمار الكاظمية يندرج ضمن أولويات الحكومة الخاصة بالجانب الخدمي والتطويري لمدينة بغداد، التي عملت على تنفيذها بشكل متوازن في مراكز المدن وأطرافها".
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية الإعمار في مدينة الكاظمية المقدسة كونها تمثل وجهة دينية وسياحية لملايين الزائرين سنويًا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعًا خاصًا لمتابعة واستعراض سير تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطوير مدينة الكاظمية"، مبينًا، أنه "جرى عرض الأعمال الخدمية المتحققة والبُنى التحتية التي يتم تنفيذها، وقد اشتملت على المباشرة في 38 مبنىً مدرسيًا، وتأهيل العشرات من المدارس الأخرى".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد متابعة خطط الإعمار والتأهيل للمواقع المشمولة، بجانب البحث في نقل مقار الدوائر الحكومية إلى خارج المدينة، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن استعراض ما تم إنجازه في مجال تهيئة المساحات المخصصة للأغراض الخدمية، وتطوير المتنزهات، ومتابعة نسب تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والمناطق الترفيهية والمجسّرات، التي وصلت مراحل متقدمة في الإنجاز".
وذكر، أن "الاجتماع بحث الإجراءات المتخذة لفتح المنطقة العسكرية في الشعبة الخامسة، حسب قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الأمر".
وشدد رئيس الوزراء، "على أهمية الإعمار في مدينة الكاظمية، كونها تمثل وجهة دينية وسياحية لملايين الزائرين سنوياً"، مشيرا إلى، أنها "تحتاج إلى رؤية مختلفة في العمل وجهود مضاعفة".
وأكد، أن "إعمار الكاظمية يندرج ضمن أولويات الحكومة الخاصة بالجانب الخدمي والتطويري لمدينة بغداد، التي عملت على تنفيذها بشكل متوازن في مراكز المدن وأطرافها".