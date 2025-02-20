2025-02-20 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد– واع– حسن الفوازأعلنت دائرة بلدية الأعظمية التابعة لأمانة بغداد، اليوم الخميس، تطوير ثلاثة كورنيشات جديدة في المنطقة وقرب افتتاح اثنين منها هذا الشهر، ضمن خطة التطوير استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته للبلدية في 29 حزيران من العام الماضي.وأكد مدير الدائرة مصعب العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذه المشاريع ستكون قيد التشغيل قريبًا"، مشيرًا إلى، أن "الكورنيشات الجديدة ستضيف لمسة جمالية وخدمية كبيرة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة"وأوضح العبيدي، أن "الكورنيشات تشمل: كورنيش الأعظمية في منطقة 306 المجاورة لمنتجع ألف ليلة وليلة، وكورنيش السفينة في منطقة مسنايا 312، بالإضافة إلى كورنيش الكريعات في محلات (334، 336، 332)".وأضاف، أن "هذه المشاريع ستكون متنفسًا جديدًا لأهالي المنطقة، متوقعًا افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين من هذا الشهر".وأشار مدير الدائرة إلى، أن "العمل يجري بوتيرة سريعة وبضغط زمني كبير، مع تجاوز الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المعتادة، مما أدى إلى تسريع وتيرة الإنجاز".وأكد، أن" المشاريع التي تم تنفيذها في عهد الحكومة الحالية تفوق ما تم إنجازه خلال عشرين سنة في عهد الحكومات السابقة وهو إنجاز يحسب لها وترك أثرًا إيجابيًا على المواطنين"، معربًا عن تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل.