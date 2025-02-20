البيطرة: توزيع الأدوية والعلاجات في المناطق المتضررة بالحمى القلاعية

2025-02-20 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، تكثيف جهودها وإجراءاتها الاحترازية لمكافحة مرض الحمى القلاعية، من خلال توزيع الأدوية والعلاجات البيطرية في المناطق التي سجلت إصابات بالمرض.وقال مدير عام دائرة البيطرة الدكتور ثامر حبيب حمزة الخفاجي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة عززت إجراءاتها الوقائية، حيث تم توجيه الأطباء البيطريين في مقر الدائرة والمستشفيات والمستوصفات البيطرية بمتابعة حالات الإصابة، وتجهيز المربين بالأدوية والعلاجات البيطرية للحد من انتشار المرض وتخفيف العبء عنهم".وأشار إلى، أن "عمليات الرصد والتحري عن الإصابات مستمرة، مع التأكيد على الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبَه بها أو إصابة مؤكدة، لا سيما في المناطق التي سُجّلت فيها إصابات مثل الفضيلية وجرف النداف وحي الوحدة والنهروان في بغداد".وأكد الخفاجي، أن "حركة الحيوانات من وإلى البؤر المرضية والمناطق المجاورة ستظل محظورة لمدة 14 يومًا، فيما يُسمح بنقل الحيوانات إلى المحافظات التي لم تسجل أي إصابات، بشرط أن تكون مزوّدة بشهادات صحية بيطرية صادرة من المستوصفات البيطرية المعتمدة".وأضاف، أن "الدائرة مستمرة في عقد ندوات توعوية وورش عمل تثقيفية بالتنسيق مع دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي؛ بهدف توعية المربين حول كيفية التعامل مع المرض وحماية حيواناتهم من الإصابة والتعاون مع الفرق البيطرية للحد من تفشي المرض".