"القوة والسرعة".. سيارات "درفت" على مدرج معرض أربيل (صور)

2025-02-20 19:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بالتزامن مع معرض أربيل الدولي للسيارات، أُقيم على مدرج المعرضالدولي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مهرجان استعراض سيارات"درفت".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن هذا المهرجان يشارك فيه هواة السباق (درفت)على مستوى العراق، ويستمر خلال أيام المعرض الدولي باستعراض الهواة لسياراتهم الرياضية.

هذا وانطلقت في وقت سابق من اليوم، فعاليات معرض أربيل الدولي للسياراتفي نسخته العاشرة، ليستمر على مدار أربعة أيام، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالميةوالمحلية.

ويشارك في المعرض 12 من كبرى الشركات العالمية للسيارات، والتي تعرض19 علامة تجارية مختلفة، مما يعكس التطورات الحديثة في عالم السيارات، لا سيما في مجالاتالتكنولوجيا، وخاصة السيارات الكهربائية والاستدامة البيئية.

كما يضم المعرض 160 شركة متخصصة في قطع الغيار وإكسسوارات السيارات، منبينها 40 شركة محلية و120 شركة أجنبية، مما يوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات وعقد الشراكاتالتجارية بين الشركات والمستثمرين في هذا القطاع.

ويتضمن المعرض العديد من الأنشطة، مثل، عروض السيارات الرياضية، وورش عملمتخصصة في مستقبل صناعة السيارات، بالإضافة إلى عروض خاصة وخصومات على قطع الغيار والإكسسوارات.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف الزوار خلال أيامه الأربعة، حيث يعكستزايد الاهتمام بقطاع السيارات، سواء من قبل الشركات المصنعة أو من قبل المستهلكينوالمهتمين بالسيارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.

ويستمر المعرض حتى مساء اليوم الرابع، مع توقعات بمزيد من الإقبال والصفقاتالتجارية المهمة في قطاع السيارات.