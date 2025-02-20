2025-02-20 19:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهدت مدينة السليمانية افتتاح المركز الدولي للمال والتجارة، مساء اليومالخميس، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ومديري مصرفيّ الرافدينوالرشيد، إلى جانب شخصيات اقتصادية وتجارية من داخل الإقليم وخارجه.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن المركز هو الأول من نوعه في إقليم كوردستان، والثاني علىمستوى العراق بعد سوق العراق للأوراق المالية، حيث يهدف إلى تعزيز الحركةالاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقالمسؤول إعلام المركز، شاد خسرو، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا المركز سيساهم في تطويرالقطاع المالي والتجاري في السليمانية، وسيوفر بنية تحتية حديثة تضم فروعاً لمصارفأجنبية ومحلية، بالإضافة إلى شركات الأسهم المالية وبورصة للأوراق المالية.

وبينأن إنشاء هذا المركز يأتي في إطار تعزيز الاستقرار المالي في إقليم كوردستان،وتوسيع نطاق التبادل التجاري مع الداخل والخارج"، مشيراً إلى أنه "سيصبحمستقبلاً بورصة مالية رئيسية في السليمانية، مما يسهم في استقطاب المستثمرينوتوفير فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة في الإقليم".

وأكدمسؤول الإعلام، أن "افتتاح هذا الصرح المالي والتجاري يمثل خطوة مهمة نحوتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في إقليم كوردستان"، متوقعاً أن تشهدالمرحلة المقبلة إقبالاً متزايداً من المصارف والشركات لافتتاح فروعها في هذاالمركز، مما سيدفع بعجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والاستقرار.

ويأتيافتتاح المركز الدولي للمال والتجارة في السليمانية في وقت يشهد فيه إقليم كوردستانتحولات اقتصادية كبرى، مع سعيه لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال.

ويعدهذا المركز جزءاً من إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليلالاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال بناء قطاع مالي وتجاري مستدام ومواكبللمعايير العالمية.