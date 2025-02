2025-02-20 19:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةأظهرت إحصائية شهرية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق لمحافظة ذي قار خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث تم تسجيل 222 حالة طلاق، أي بمعدل حوالي 7 حالات يومياً. وتعد هذه الزيادة بمثابة مؤشر لارتفاع نسب الطلاق في المحافظة مقارنة بالشهر الذي قبله، حيث...

