ذي قار: تخصيص أكثر من مليارين و700 مليون دينار لحل أزمة مياه شط إبراهيم

2025-02-20 19:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، الدكتور عبدالامير التعيبان، من استحصال موافقة الحكومة العراقية على تخصيص مبلغ مالي قدره أكثر من مليارين و700 مليون دينار لمعالجة أزمة شح المياه في شط إبراهيم بمحافظة ذي قار. واكد التعيبان لشبكة أخبار الناصرية أن الموافقة تأتي ضمن جهود الحكومة...

