لاعبو أكاديمية إسبانيول في العراق يستعدون للمشاركة ببطولة دولية في برشلونة

2025-02-20 20:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيجري رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في نادي إسبانيول، ألبرت ساوس، زيارة إلى أكاديمية النادي في العراق يومي الجمعة والسبت 21-22 شباط (غدًا وبعد غد) لمتابعة تحضيرات فريق أكاديمية العراق الذي سيشارك في بطولة "آر سي دي إي 1900" الدولية لكرة القدم، والتي ستقام في المدة من 18 إلى 20 نيسان/أبريل المقبل في المدينة الرياضية الخاصة بالنادي في مدينة برشلونة الإسبانية.ووصل رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في النادي، ألبرت ساوس، إلى بغداد اليوم، وسيقوم اعتبارًا من الغد بزيارة أكاديمية النادي لمتابعة تطور مشاريع التدريب التي لا تهدف فقط إلى تطوير كرة القدم المحلية، وإنما أيضًا إلى خلق جسور بين العراق وإسبانيا.وإسبانيول هو أول نادٍ في "لاليغا" يمتلك أكاديمية في العراق تم افتتاحها في آذار/مارس عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل النادي بحسب القائمين عليه الانتشار مع شريك محلي عبر ثلاث أكاديميات رسمية في البلاد: في الموصل، والبصرة، وبغداد. ويكمن الهدف الرئيسي في المساهمة في تطوير كرة القدم للناشئين.يتكون الفريق الذي سيشارك في البطولة الدولية ضمن الفئة العمرية تحت 11 عامًا من عشرة لاعبين من مواليد عام 2014 من أكاديمية إسبانيول بغداد، وسيتواجد الفريق في النسخة الثالثة من المسابقة التي ستضم 136 فريقًا، وقد أصبحت علامة بارزة لكرة القدم للواعدين على المستوى الدولي.وتُعد بطولة "كأس آر سي دي إي 1900" أكبر بطولة مفتوحة في مدينة برشلونة، وبالإضافة إلى مشاركة الأكاديميات والمدارس الدولية المرتبطة بنادي إسبانيول، فإنها تجمع أيضًا مجموعة واسعة من الفرق، مما يوفر منافسة نابضة بالحياة في مرافق من أعلى مستوى.وشهدت البطولة نموًا كبيرًا، بدءًا من 40 فريقًا في نسختها الأولى، إلى 60 فريقًا في نسختها الثانية، و136 فريقًا في النسخة التي ستقام هذا العام، وتجمع أندية من جميع أنحاء العالم، حيث تم تمثيل أكثر من 18 دولة في النسخة السابقة.ومن بين المشاركين في هذه النسخة تسعة من أفضل فرق في قطاعات الناشئين في إسبانيا، مثل إسبانيول، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك كلوب، وإشبيلية، بالإضافة إلى تأكيد حضور نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.