الجوية ونفط ميسان ونوروز يحصدون النقاط الثلاث في دوري نجوم العراق

2025-02-20 20:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – إحسان المرسوميحقق فريق القوة الجوية، اليوم الخميس، فوزاً مستحقاً على الحدود بثنائية نظيفة، فيما خطف نفط ميسان ثلاث نقاط ثمينة من نظيره الكرمة بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2، في حين حقق نوروز فوزًا كبيرًا على ديالى بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق القوة الجوية نجح في تحقيق فوز مهم على الحدود بهدفين نظيفين، سجلهما سعد عبد الأمير في الدقيقة 52، والبديل محمد جواد في الدقيقة 85، وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الحدود عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير".وفي مباراة ثانية، تمكن نفط ميسان من تحقيق فوز مثير على الكرمة بنتيجة 3-2، وسجل أهداف نفط ميسان كل من علاء سعد في الدقيقة 27، والمحترف أوكيكي أفولابي في الدقيقة 43، وديمتي داوودا في الدقيقة 50، بينما سجل هدفي الكرمة كل من محمد مزهر في الدقيقة 38، وعلاء الدالي في الدقيقة 48. وبهذا الفوز، رفع نفط ميسان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الكرمة عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.أما في المباراة الثالثة، فقد تغلب نوروز على ديالى بنتيجة كبيرة 4-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المدينة في بغداد، إذ سجل أهداف نوروز كل من كاتوج بانوم في الدقيقة 16، وأحمد محمود في الدقيقة 31، ومروان حسين هدفين في الدقيقتين 45 و70، بينما سجل هدف ديالى الوحيد أيمن الصقاقسي في الدقيقة 54.وبهذا الفوز، رفع نوروز رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ديالى عند 10 نقاط في المركز الأخير.