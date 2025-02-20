الجوية ونفط ميسان ونوروز يحصدون النقاط الثلاث في دوري نجوم العراق
2025-02-20 20:10:02 - المصدر: واع
بغداد – واع – إحسان المرسومي
حقق فريق القوة الجوية، اليوم الخميس، فوزاً مستحقاً على الحدود بثنائية نظيفة، فيما خطف نفط ميسان ثلاث نقاط ثمينة من نظيره الكرمة بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2، في حين حقق نوروز فوزًا كبيرًا على ديالى بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق القوة الجوية نجح في تحقيق فوز مهم على الحدود بهدفين نظيفين، سجلهما سعد عبد الأمير في الدقيقة 52، والبديل محمد جواد في الدقيقة 85، وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الحدود عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير".
وفي مباراة ثانية، تمكن نفط ميسان من تحقيق فوز مثير على الكرمة بنتيجة 3-2، وسجل أهداف نفط ميسان كل من علاء سعد في الدقيقة 27، والمحترف أوكيكي أفولابي في الدقيقة 43، وديمتي داوودا في الدقيقة 50، بينما سجل هدفي الكرمة كل من محمد مزهر في الدقيقة 38، وعلاء الدالي في الدقيقة 48. وبهذا الفوز، رفع نفط ميسان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الكرمة عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.
أما في المباراة الثالثة، فقد تغلب نوروز على ديالى بنتيجة كبيرة 4-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المدينة في بغداد، إذ سجل أهداف نوروز كل من كاتوج بانوم في الدقيقة 16، وأحمد محمود في الدقيقة 31، ومروان حسين هدفين في الدقيقتين 45 و70، بينما سجل هدف ديالى الوحيد أيمن الصقاقسي في الدقيقة 54.
وبهذا الفوز، رفع نوروز رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ديالى عند 10 نقاط في المركز الأخير.