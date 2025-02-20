السامرائي يزور كنيسة في الموصل ويدعو لمبادرات وطنية ودولية لإعمار الأماكن الدينية

2025-02-20 20:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

زار، رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، (20 شباط 2025)، كنيسة الطاهرة التاريخية في الموصل، داعيا لمبادرات وطنية ودولية لإعمار الأماكن الدينية.

وذكر بيان لاعلام تحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، انه "كان في استقبال السامرائي، مسؤول كنائس السريان الكاثوليك في الموصل رائد عادل، وعدد من رجال الدين".

واطلع السامرائي، بحسب البيان، على واقع الكنيسة وأعمال الترميم الجارية فيها، مستمعًا إلى شرح مفصل عن الجهود المبذولة لإعادة تأهيل هذا المعلم الديني والتاريخي.

وأشاد السامرائي خلال الزيارة "بالإرث الديني والثقافي العريق الذي تزخر به نينوى، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع".

كما شدد على "أهمية دعم جهود إعادة تأهيل الأماكن الدينية والتاريخية التي تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، باعتبارها جزءًا من هوية المدينة وتراثها الحضاري".

ودعا السامرائي إلى "تبني مبادرات وطنية ودولية لإعادة إعمار الأماكن الدينية، وتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأطياف، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، "مؤكدًا أن "استعادة نينوى لعافيتها يتطلب تكاتف جميع الجهود لإعادة الحياة إلى معالمها الدينية والتاريخية".









