الصناعة تناقش مع النجف الأشرف ملفات المدينة الصناعية ومعامل الأسمنت والأدوية

2025-02-20 20:30:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانناقشت وزارة الصناعة والمعادن مع محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، مشروع المدينة الصناعية وتطوير معامل الأسمنت والأدوية في المحافظة.وقال وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، خلال مؤتمر صحافي عقده مع محافظ النجف يوسف كناوي- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين المراكز البحثية ومصانع الأدوية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى توطين صناعة الأدوية الوطنية وخاصة الأدوية السرطانية والمزمنة".وأوضح النجم، أن "الزيارة شملت عقد ندوة في كلية الصيدلة بجامعة الكوفة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المراكز البحثية ومصانع الأدوية، بالإضافة إلى خطة الحكومة لتوطين صناعة الأدوية الوطنية وخاصة الأدوية السرطانية والمزمنة".وأضاف الوزير، أنه "تم مناقشة مشروع المدينة الصناعية في النجف والإشكاليات التي تواجهها، خاصة في ما يتعلق ببعض المزارعين الذين يمتلكون سندات ملكية حقيقية"، مشيرًا إلى، أن "لجنة ستقوم بدراسة وضع التعويضات، على أن يتم دفعها من قبل المستثمرين".وتطرق النجم إلى، "واقع معمل أسمنت الكوفة، حيث توجد شكاوى من الحكومة المحلية بسبب موقعه وتأثيره البيئي"، مؤكدًا، أن "الزيارة تضمنت مناقشة فتح معامل جديدة في منخفض بحر النجف، بالتعاون مع معمل أسمنت الكوفة؛ بهدف التخلص من التلوث البيئي".وأشار الوزير إلى، أن "معمل الإطارات في النجف يعمل بخط إنتاج واحد فقط، ويواجه مشاكل في التسويق؛ بسبب منافسة المنتجات المستوردة"، لافتًا إلى، أن "هناك عقدا مع شركة إيرانية لشراء المنتج".وأكد، أن "معمل أسمنت الكوفة لا يمكن نقله؛ بسبب قدم طريقة عمله، ولكن سيتم بناء خطوط إنتاج جديدة ومصانع حديثة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص".