زيدان: المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيكون بوابة التعاون مع جميع الدول

2025-02-20 20:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيكون بوابة التعاون مع جميع الدول، مشيرًا إﻟﻰ أن التعاون القضائي ليس خيارًا بل ضرورة؛ لأن التحديات مستمرة.وقال زيدان في كلمة له خلال الحفل التعريفي بالمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحضور ممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق- وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي باشر عمله بالقضايا الإنسانية الملحة التي راح ضحيتها شعبنا وخصوصًا المكون الإيزيدي"، مبينًا، أنه "تم تأسيس المركز وفقًا لرؤية مجلس القضاء الأعلى في بناء علاقات قضائية تسهم في تطوير التعاون القضائي الدولي بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الانسان وكرامته".وأضاف، أن "المركز سيكون بوابة التعاون مع جميع الدول وبشكل مباشر لتبادل الخبرات والمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ومصادر تمويله".ولفت إلى، أن "التعاون بيننا ليس خيارًا بل ضرورة؛ لأن التحديات مستمرة وتتطلب منا جميعًا عملًا مشتركًا لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنف والمخدرات وبقية الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في بلداننا".وكان مجلس القضاء الأعلى افتتح المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في 29 /12 /2024، بعد إنهاء عمل فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) ليحل بديلا عنه بغية الاستمرار في جمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب.