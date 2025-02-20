صندوق العراق: مشروع "إيدوبا" سيوفر 50 ألف فرصة عمل ويسهم في تنشيط القطاع الصناعي
بغداد – واع
أكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص سيتولى تنفيذ مشروع "إيدوبا" للمدارس والذي انطلق عمله التنفيذي في 5 محافظات، وفيما أشار إلى أن بعض المستثمرين وعدوا بتسليم مشاريعهم خلال 6 أشهر، لفت إلى أن "إيدوبا" سيوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في تخفيف الأعباء المالية على الحكومة.
وقال النجار في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهة المستفيدة وهي الحكومة ستقوم باستئجار المدارس من القطاع الخاص المنفذ لمشروع "إيدوبا" بعد إكمال تشييدها، ما يخفف من التكاليف المالية التي تتحملها الحكومة في بناء هذه المدارس"، موضحًا، أن "الحكومة ستدفع دينارًا واحدًا مقابل كل 10 دنانير يستثمرها القطاع الخاص في المشروع".
وأضاف، أن "تصاميم المدارس أعدها المستثمرون عبر استشاريين متخصصين من القطاع الخاص، فيما عينت الحكومة مستشارًا عالميًا لضمان مطابقة التصاميم للاحتياجات الفعلية للمدارس".
وتابع النجار، أن "المرحلة الأولى من المشروع أطلقت قبل شهرين من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما جرى أخيرًا إطلاق العمل التنفيذي ووضع حجر الأساس للمجموعة الأولى من المدارس، التي من المقرر إنجازها خلال عام واحد"، لافتًا إلى، أن "بعض المستثمرين تعهدوا بتسليم الأبنية المدرسية خلال ستة أشهر فقط".
وبيّن، أن "عدد المدارس المطلوبة في العراق حاليًا يبلغ 10 آلاف مدرسة، لكن الحاجة تتزايد سنويًا، ما يستدعي تنفيذ مشاريع مماثلة على مدى 10 إلى 15 عامًا لسد الفجوة التعليمية في البلاد".
ولفت إلى، أن "المشروع سيوفر ما بين 30 إلى 50 ألف فرصة عمل، كما سيسهم في تحفيز القطاع الصناعي من خلال إنتاج مستلزمات البناء داخل العراق".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق الأحد الماضي- عبر دائرة تلفزيونية- العمل التنفيذي لمجموعة من الأبنية المدرسية في خمس محافظات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "إيدوبا".