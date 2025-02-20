2025-02-20 20:35:01 - المصدر: واع





بغداد – واع

أكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص سيتولى تنفيذ مشروع "إيدوبا" للمدارس والذي انطلق عمله التنفيذي في 5 محافظات، وفيما أشار إلى أن بعض المستثمرين وعدوا بتسليم مشاريعهم خلال 6 أشهر، لفت إلى أن "إيدوبا" سيوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في تخفيف الأعباء المالية على الحكومة.

وقال النجار في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهة المستفيدة وهي الحكومة ستقوم باستئجار المدارس من القطاع الخاص المنفذ لمشروع "إيدوبا" بعد إكمال تشييدها، ما يخفف من التكاليف المالية التي تتحملها الحكومة في بناء هذه المدارس"، موضحًا، أن "الحكومة ستدفع دينارًا واحدًا مقابل كل 10 دنانير يستثمرها القطاع الخاص في المشروع".

وأضاف، أن "تصاميم المدارس أعدها المستثمرون عبر استشاريين متخصصين من القطاع الخاص، فيما عينت الحكومة مستشارًا عالميًا لضمان مطابقة التصاميم للاحتياجات الفعلية للمدارس".

وتابع النجار، أن "المرحلة الأولى من المشروع أطلقت قبل شهرين من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما جرى أخيرًا إطلاق العمل التنفيذي ووضع حجر الأساس للمجموعة الأولى من المدارس، التي من المقرر إنجازها خلال عام واحد"، لافتًا إلى، أن "بعض المستثمرين تعهدوا بتسليم الأبنية المدرسية خلال ستة أشهر فقط".

وبيّن، أن "عدد المدارس المطلوبة في العراق حاليًا يبلغ 10 آلاف مدرسة، لكن الحاجة تتزايد سنويًا، ما يستدعي تنفيذ مشاريع مماثلة على مدى 10 إلى 15 عامًا لسد الفجوة التعليمية في البلاد".

ولفت إلى، أن "المشروع سيوفر ما بين 30 إلى 50 ألف فرصة عمل، كما سيسهم في تحفيز القطاع الصناعي من خلال إنتاج مستلزمات البناء داخل العراق".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق الأحد الماضي- عبر دائرة تلفزيونية- العمل التنفيذي لمجموعة من الأبنية المدرسية في خمس محافظات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "إيدوبا".