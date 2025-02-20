2025-02-20 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 22 مطلوباًبتهم جنائية مختلفة ومخالفين، واعتقال آخرين بحوزتهم 100 شريحة اتصال غير مسجلةرسمياً.

وذكرتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديريات أقسام قيادة شرطة بابلالميدانية، وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى، نفذت حملة أمنية مكثفة طالتمختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها.

وأسفرتالحملة عن تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في القبض على 15 مطلوباً وفق مواد قانونيةمختلفة، بينهم متهم مطلوب بخمس قضايا جنائية منها النصب والاحتيال.

كماتم رصد وتسجيل 35 مخالفة مرورية متنوعة، وحجز دراجة نارية واحدة مخالفة، وتوقيفسبعة إشخاص مخالفين للقانون، بينهم اثنان أجنبيان مخالفان لشروط الإقامة.

فيماألقت مديرية استخبارات وأمن بابل في قضاء المحاويل القبض على أشخاص وبحوزتهم 100شريحة اتصال غير أصولية وغير مسجلة ولا تمتلك عائدية ملكية، الأمر الذي يدعو ضعافالنفوس لشرائها لتنفيذ جرائم تهديد وغيرها وتم تسليمهم للجهات المختصة لاستكمالالإجراءات القانونية والجزائية بحقهم.