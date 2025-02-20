في بغداد.. تقرير أمريكي يكشف عن "أعضاء" خلية اغتيال مدرس أمريكي والفصائل المتهمة

2025-02-20 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد نحو ثلاثة أعوام من مقتل المدرس الأميركي، ستيفن ترويل،في بغداد، نشر معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى تقريراً كشف فيه عن إفادة لمكتب التحقيقاتالفيدرالي وأدلة أخرى ترجح احتمال تورط "ميليشيا أهل الكهف" التابعة لفيلقالقدس الإيراني في الحادث.

وقال المحلل في معهد واشنطن مايكل نايتس في تقرير نشر، أمس الأربعاء، إنالإفادة المكونة من 28 صفحة حول الجريمة، حللت الجوانب المتعلقة بتشكيل الخلية التينفذت عملية القتل والمكونة من تسعة أشخاص جرى تجميعهم من قبل فيلق القدس التابع للحرسالثوري الإيراني.

وبحسب نايتس فقد ضمت الخلية أفرادا من "ميليشيات عراقية" مدعومةمن إيران، بالإضافة إلى ضابط في فيلق القدس يُدعى محمد رضا نوري وفريق استخبارات تابعللحرس الثوري.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن هذا الضابط كان يحمل الجنسية السوريةإلى جانب الإيرانية، مما يشير إلى خبرته في العمليات داخل سوريا.

بحسب الإفادة فإن الهدف الرئيسي للخلية كان اختطاف ما لا يقل عن ثلاثةأشخاص واغتيال سبعة آخرين، بما في ذلك مواطنين أميركيين، في مسعى للانتقام لمقتل قائدفيلق القدس قاسم سليماني، واستخدام عمليات الخطف كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن "الخلية كانت مكونة من أعضاء من ميليشيات عراقيةمختلفة، بما في ذلك عصائب أهل الحق وميليشيا النجباء وكتائب حزب الله".

كما كشفت الرسائل المشفرة التي اعترضها مكتب التحقيقات الفيدرالي من هاتفالضابط الإيراني شكواه بأن "عدد الشباب محدود، وهذه المهام الخاصة تحتاج إلى أشخاصمميزين للغاية".

وبحسب نايتس فإن "الحرس الثوري الإيراني يسعى إلى تجنيد مقاتلين عراقيينجدد غير معروفين لدى وكالات الاستخبارات العراقية والغربية، وربما لإنشاء خلايا جديدةتدين بالولاء المباشر للحرس الثوري الإيراني بدلا من الفصائل العراقية الحالية".

ويقول نايتس إن "عملية الاغتيال ارتبطت في وقت مبكر بميليشيا أهلالكهف"، بعد أن أعلنت الجماعة في بيان أن الهجوم كان انتقاما لمقتل قاسم سليمانيوأبو مهدي المهندس، إلا أنها نفت لاحقا مسؤوليتها عن البيان الأول.

وكانت محكمة عراقية أصدرت في آب/أغسطس 2023 حكما بالسجن المؤبد على إيرانيوأربعة عراقيين بتهمة قتل ترويل.

واغتيل الرجل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالرصاص أثناء قيادته سيارتهمع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة وسط بغداد.

وبعد أن عاش في بغداد عامين على الأقل مع زوجته وأطفالهما، درّس ترويلاللغة الإنكليزية وفقًا لوسائل إعلام أميركية، وأظهر على الشبكات الاجتماعيّة إيمانهالمسيحي المتحمّس.