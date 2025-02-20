ما حقيقة نشوب حريق في مصافي الشمال وتوقف الإنتاج؟

2025-02-20 20:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في شركة مصافي الشمال مساء الخميس، حقيقة الحريق وتصاعد ألسنة النيران جراء الحريق وتأثيره على الإنتاج في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شركة مصافي الشمال تنفي وقوع حريق داخل المصفى وأن الدخان ناتج عن احتراق نفايات خارجه دون تأثير على العمليات التشغيلية".

وأضاف المصدر أن "مخلفات ونفايات تقع في خارج الشركة تم إحراقها من قبل مجهولين ولهذا ارتفع الدخان والنيران من خارج الشركة دون أي توقف لخطوط الإنتاج في المصافي وتدخلت فرق الإطفاء وسيطرت على الحريق".