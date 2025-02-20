بمفاجأة واحدة.. مواجهتان عربيتان في قرعة ربع نهائي أبطال افريقيا

2025-02-20 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

جرت اليوم الخميس، (20 شباط 2025)، في العاصمة القطرية الدوحة قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا 2025.

كانت الإثارة حاضرة خلال دور المجموعات لكنه لم يشهد إلا مفاجأة واحدة تمثلت في خروج الرجاء الرياضي من الباب الضيق، والتخلي على مقعدي التأهل لربع النهائي لمواطنه الجيش الملكي والضيف الدائم على الأدوار النهائية صن داونز.

عانى الأهلي حامل اللقب خلال الدور السابق وطالت الانتقادات اللاذعة اللاعبين والمدرب وحتى الإدارة، لكنه حجز مقعده في ربع النهائي كوصيف لأورلاندو بايرتس، بعد أن كان على بعد نقطة واحدة من الخروج لصالح شباب بلوزداد.

وبالنظر لبقة المتأهلين إلى ربع نهائي الأميرة السمراء هذا الموسم، سنجد الضيف الدائم الترجي الذي رافقه بيراميدز من نفس المجموعة، فيما تصدر الهلال السوداني المجموعة الأولى وتبعه إلى دور الثمانية مولودية الجزائر.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 بمواجهتين عربيتين من العيار الثقيل، الأولى إحدى كلاسيكيات القارة السمراء بين الأهلي والهلال السوداني، والثانية ستجمع بين بيراميدز والجيش الملكي.

وسنكون على موعد مع قمة نارية بين المتمرسين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز في ثالث المواجهات، أما الصدام الأخير الذي لن يقل ضراوة عن سابقيه سيجمع مولودية الجزائر بأورلاندو بايرتس.

نتائج قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025:

قد نكون أمام واحدة من القمم المعتادة في السنوات الأخيرة خلال نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، ففي حالة تخطي الأهلي الهلال السوداني سيواجه الفائز من الترجي وصن داونز.

أما نصف النهائي الآخر، فالاحتمال الأكبر أن يكون مواجهة عربية خالصة، حيث يواجه الفائز من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الفائز من بيراميدز والجيش الملكي.

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2025 الأدوار النهائية:







