2025-02-20 21:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في خطوة سياسية جديدة، أعلن اليوم الخميس في الموصل عن تحالف بين حزب "متحدون" برئاسة أسامة النجيفي وتحالف "عزم" برئاسة مثنى السامرائي، في لقاء جمعهما بمجلس النجيفي.

وخلال اللقاء الذي حضرته وكالة شفق نيوز، أكد أسامة النجيفي في كلمة له بعد استقباله في مجلسه بالموصل لرئيس تحالف عزم مثنى السامرائي "نعلن عن تحالف متحدون مع عزم لخوض الانتخابات النيابية المقبلة".

وأوضح النجيفي في كلمته "أن تحالف متحدون مع عزم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تأثير سياسي كبير للموصل في مجلس النواب المقبل"، مشددًا على أن هذا التعاون "سيُسهم في رفع التهميش عن المدينة وإعادة التوازن لها على الساحة السياسية".

من جانبه، عبر مثنى السامرائي عن سعادته بهذا التحالف، مؤكدًا أن تحالف عزم "يهدف إلى تمكين أبناء نينوى ليكونوا أصحاب القرار الأول والأخير في الشأن المحلي والوطني". كما أضاف السامرائي أن تحالف عزم "سيكون شريكًا قويًا في دعم مصالح الموصل وأبنائها، حيث يسعى ليكون لهم صوت مسموع في الساحة السياسية".

وكان مصدر سياسي في نينوى قد أبلغ وكالة شفق نيوز، اليوم الخميس، بأن الأمين العام لحزب متحدون، أسامة النجيفي، استقبل في الموصل رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، بحضور وزراء وأعضاء مجلس نواب، وتم الاتفاق على تحالف سياسي جديد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك خلال اجتماع عُقد بمجلس النجيفي في الموصل.