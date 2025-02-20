2025-02-20 21:54:04 - المصدر: ايشان

لم تعد العمالة الأجنبية، تنافس العمال العراقيين فحسب، بل وصل خطرهم إلى “أمن الدولة”، حين دخل العمال الأجانب إلى المؤسسات الحكومية، ما يشكلون خطراً، قد يكون أشبه بـ “القنبلة الموقوتة”. خطرٌ يُكشَف لـ “إيشان” بينما تجولت منصة “إيشان” في عدد من مؤسسات الدولة، رصدت عمالاً أجانب، تم توظيفهم ليؤدوا واجبات خدمية، هذا الأمر أثار تساؤلات […]

ظهرت المقالة الأجانب بمؤسسات الدولة.. تحذيرات من تحولهم “لأدوات خارجية”: عمالٌ أم قنابل موقوتة أولاً على ايشان.



