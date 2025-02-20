العراق يوقع مع شركة إيطالية لإعادة تصاميم خط سكك ستراتيجي
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، اليوم الخميس، (20 شباط 2025)، توقيع عقد استشاري مع شركة إيطالية لإعداد تصاميم إعادة تأهيل خط البصرة – ربيعة القديم وتصميم خطوط جديدة مزدوجة.
وقال مدير عام السكك الحديد جبار عليوي، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم": إنه "بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء، يجري العمل على دراسة تأهيل خط البصرة – ربيعة أو تحديد بديل، حيث إن أرصفة ميناء الفاو ستباشر عملها منتصف العام الجاري 2025".
وأضاف عليوي، أن "الشركة العامة للسكك الحديد وقعت عقدًا استشاريًا مع الشركة الإيطالية PTV لإعداد تصاميم أولية ودراسة جدوى لخط السكة الحالي وتأهيله، والذي يمتد من البصرة إلى بغداد ثم الموصل وصولًا إلى ربيعة، بالإضافة إلى إعداد تصاميم لخط سكة جديد مزدوج مع الجسور والمعابر".
وأشار إلى، أنه "بالنسبة لمرور القطارات في داخل المدن خاصة ببغداد، سيتم تنفيذ خط دائري يمتد من اليوسفية مرورًا بمنطقة خلف المطار إلى التاجي، بحيث سيتم تجنب إدخال القطارات داخل بغداد، لتسهيل حركة القطارات بشكل آمن وسلس".
وأوضح، أن "الخط الحالي سيظل في مساره القديم ولن يتم تغييره، حيث إن الأراضي التي يمر فيها الخط مملوكة للشركة العامة للسكك الحديد، كما أن هذا الخط لا يتطلب عمليات استملاك والتجاوزات سترفع خلال التنفيذ".
كما تحدث عليوي عن تصميم القطارات الذكية المستقبلية، لافتًا إلى أنه "يتم التخطيط لهذه القطارات بما يتناسب مع تطور التكنولوجيا البشرية في المستقبل، حيث تم طلب تصميم قطارات قادرة على تلبية احتياجات النقل بعد 50 عامًا، مع مراعاة أن تكون هذه القطارات متوافقة مع المعايير الأوروبية، لتتمكن من التنقل عبر المسار الذي يربط العراق بأوروبا".