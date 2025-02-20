2025-02-20 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأٔعلنت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، اليوم الخميس، توقيع عقد استشاري مع شركة إيطالية لإعداد تصاميم إعادة تأهيل خط البصرة – ربيعة القديم وتصميم خطوط جديدة مزدوجة، فيما أشارت إلى وجود خطة لإنشاء خط دائري يحيط ببغداد لتسهيل حركة القطارات.وقال مدير عام السكك الحديد جبار عليوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء، يجري العمل على دراسة تأهيل خط البصرة – ربيعة أو تحديد بديل، حيث إن أرصفة ميناء الفاو ستباشر عملها منتصف العام الجاري 2025".وأضاف عليوي، أن "الشركة العامة للسكك الحديد وقعت عقدًا استشاريًا مع الشركة الإيطالية PTV لإعداد تصاميم أولية ودراسة جدوى لخط السكة الحالي وتأهيله، والذي يمتد من البصرة إلى بغداد ثم الموصل وصولًا إلى ربيعة، بالإضافة إلى إعداد تصاميم لخط سكة جديد مزدوج مع الجسور والمعابر".وأشار إلى، أنه "بالنسبة لمرور القطارات في داخل المدن خاصة ببغداد، سيتم تنفيذ خط دائري يمتد من اليوسفية مرورًا بمنطقة خلف المطار إلى التاجي، بحيث سيتم تجنب إدخال القطارات داخل بغداد، لتسهيل حركة القطارات بشكل آمن وسلس".وأوضح، أن "الخط الحالي سيظل في مساره القديم ولن يتم تغييره، حيث إن الأراضي التي يمر فيها الخط مملوكة للشركة العامة للسكك الحديد، كما أن هذا الخط لا يتطلب عمليات استملاك والتجاوزات سترفع خلال التنفيذ".كما تحدث عليوي عن تصميم القطارات الذكية المستقبلية، لافتًا إلى أنه "يتم التخطيط لهذه القطارات بما يتناسب مع تطور التكنولوجيا البشرية في المستقبل، حيث تم طلب تصميم قطارات قادرة على تلبية احتياجات النقل بعد 50 عامًا، مع مراعاة أن تكون هذه القطارات متوافقة مع المعايير الأوروبية، لتتمكن من التنقل عبر المسار الذي يربط العراق بأوروبا".