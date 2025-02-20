النزاهة النيابية ترد على رئيس هيئة الاستثمار وتقرر استجوابه بجلسة "علنية ومباشرة"

2025-02-20 22:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردت لجنة النزاهة النيابية، يوم الخميس، على ما وصفتها بـ"التصريحات الاعلامية غيرالمسؤولة" التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية،مشيرة إلى أنه"تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة"، معلنة أنهاستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الاسبوع المقبل بهذا الخصوص.

وبحسب بيان للجنة رد لوكالة شفق نيوز، فأنها "سبق وأن استدعت رئيسهيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازاتالاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصةبمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموالالدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفاتقانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقةبأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام".

وأضافت، "وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجودتدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًالاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التيتحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبهبتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئةمن بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانتهبفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب".

وتابعت، أنه "وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيليلمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعاربين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمةعلى ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرىجزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كماستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامهابالموازنة العامة للدولة".

وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن "هذه القضايا لن تمرمرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمانالمساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوعالقادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين".

واختتمت اللجنة بالقول، إنها "تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءاتالمناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبهلخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة".