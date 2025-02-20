2025-02-20 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حقق ‏فريق الزوراء فوزاً صعباً على ضيفه فريق كربلاء، مساء اليوم الخميس، فيختام الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرتالمباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهت لصالح"النوارس" بنتيجة 1-0.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه فيالدقيقة 52 عبر المحترف إبراهيم توميو.

وبهذهالنتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 40 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد كربلاء عندالنقطة 15 بالمركز 18.

وشهداللقاء طرد مباشر للاعب كربلاء أوس محمد في الدقيقة 30 لتعمده اللعب الخطر ضد لاعبالزوراء، ليكمل كربلاء المباراة بعشرة لاعبين.